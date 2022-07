Man aangehouden die baksteen door ruiten Thaise restaurants gooide

Ook bij Snackbar Bird op de Zeedijk ging een steen door de ruit. Beeld ANP / Berlinda van Dam

De politie toonde een aantal maanden geleden beelden van de verdachte, die bij drie vernielingen is vastgelegd. Een tip naar aanleiding van de beelden heeft geleid tot de aanhouding, meldt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van AT5.

De man sloeg telkens op eenzelfde manier toe bij restaurants in het centrum van de stad. Hij kwam aangefietst, haalde een baksteen uit zijn tas, gooide deze richting het restaurant en fietste daarna rustig weg. Zo werden onder meer snackbar Bird op de Zeedijk en Thais eethuis O-Cha op de Binnen Bantammerstraat getroffen.

Over het motief van de verdachte, die geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, en waarom telkens juist Thaise restaurants werden vernield, wil de woordvoerder niets kwijt. De politie gaat uit van een eenmansactie.

