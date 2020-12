Man (82) overleden na grote brand in Transvaalstraat

Beeld ANP XTRA

Het slachtoffer liep ernstige brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij overleden aan zijn verwondingen. Hij was vermoedelijk alleen in de woning toen de brand uitbrak.

De brand ontstond maandagavond rond tien over half tien aan de achterkant van een woning op de begane grond. Omdat er sprake was van een uitslaande brand rukte de brandweer met meerdere auto’s uit. De brand was snel onder controle.

Schade

De bewoners van de drie bovenliggende appartementen moesten tijdelijk hun woning uit. Het is voor de brandweer nog onbekend hoeveel schade de woningen daarboven hebben.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek.