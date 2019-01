Man (77) slachtoffer van woningoverval Rivierenbuurt

Het slachtoffer werd rond 15.00 uur bij zijn voordeur overvallen. Kort ervoor deed hij boodschappen bij een supermarkt in de Rijnstraat. Daarna liep hij met zijn rollator via de Uiterwaardestraat terug naar zijn woning in de Waalstraat.



Toen hij de drempel overstapte, verscheen de verdachte achter de man. Deze stapte ook de woning in en trok de voordeur achter zich dicht. De verdachte wilde geld zien, maar de bewoner was niet van plan dit te geven.



Worsteling

Vervolgens ontstond er een worsteling, waarbij het slachtoffer alarm kon slaan. De dader leek hiervan te schrikken en verliet de woning. Hij wist nog wel enkele spullen weg te grissen.



De politie is op zoek naar een man tussen de 1,70 en 1,75 meter. De dader is ongeveer 25 jaar oud, heeft een licht getinte huidskleur en een slank postuur. Hij heeft kort, donker haar en een korte baard en snor. Ook spreekt hij Engels en vermoedelijk ook Duits.