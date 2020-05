Man (77) lag dood in woning Geuzenveld, rol partner onduidelijk

Naar nu blijkt is op 28 januari een 77-jarige man dood aangetroffen in een huis aan de Aalbersestraat in Geuzenveld. Zijn partner van 69 is inmiddels twee keer aangehouden omdat de recherche er rekening mee houdt dat ze hem heeft omgebracht, maar ze is vrijdag opnieuw vrijgelaten.