Man (53) overleden na steekpartij in Zuidoost

Beeld ANP

De politie kreeg rond 19.10 uur een melding en vond niet veel later een zwaargewonde man op de Agatha Christiesingel in Zuidoost. Hij was er erg slecht aan toe. Ter plaatse zijn pogingen tot reanimatie gedaan. De aanwezige hulpdiensten riepen een traumateam op. De man werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij.

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 48-jarige mannelijke verdachte uit Hilversum aangehouden. Hij zal zondag worden verhoord.

Op sociale media gaan verschillende beelden rond van de steekpartij. Daarop is te zien dat een man in donkere kleding wordt aangevallen door een man in een wit trainingspak. De verdachte steekt meerdere keren op het lichaam van het slachtoffer in. Daarna stapt de dader in een zwarte Renault waarmee hij wegrijdt.

Man na steekincident Agatha Christiesingel overleden https://t.co/6BLcOZx6wg #AmsterdamZuidoost via @Politie — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 19 april 2020