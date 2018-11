Man (51) opgepakt voor moord GGZ-directeur in 2014

Met de aanhouding van de Schiedammer is weer een stap gezet in het onderzoek De politie

Van den B. woonde niet meer bij zijn vrouw maar liep nog wel eens in de wijk met zijn hond. Hij toonde destijds qua postuur en uiterlijk enige gelijkenissen met Zweekhorst.



Van den B. verklaarde destijds voor zijn leven te hebben gevreesd. "Uit angst heb ik een tijdje met een kogelwerend vest aan en een wapen op zak rondgelopen."



Corrupte douanier

Naar later voor justitie duidelijk zou worden had een ruzie in het criminele circuit geleid tot de dramatische moord.



Onderzoek wees uit dat Van den B. betrokken was bij grootschalige drugshandel in de Rotterdamse haven waarbij de corrupte douanier Gerrit G. (57) een voorname rol speelde. Van den B. werd door justitie gelinkt aan de invoer van enkele kilo's cocaïne en is daar voor veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf.



Justitie wil ook nog ruim twee miljoen van Van den B. hebben; geld dat hij met de criminele praktijken zou hebben opgestreken.



Justitie loofde al snel na de moord een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip. Die bleef echter uit, maar in alle stilte werd het onderzoek wel - door een afgeslankt rechercheteam - doorgezet.



"Met de aanhouding van de Schiedammer is weer een stap gezet in het onderzoek," stelt de politie. "Maar de beloning is nog steeds van kracht wanneer iemand informatie heeft die de zaak rond kan maken."