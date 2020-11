Man (50) overleden na botsing Panamalaan

Ernstig ongeval tussen een fietser en een scooterrijder op de Panamalaan. Beeld Het Parool

De scootterrijder en fietser botsten dinsdagochtend rond 07.30 uur frontaal op elkaar. Beide slachtoffers zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De fietser, een 50-jarige man, is even later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De 22-jarige man die op de scooter reed, ligt nog in het ziekenhuis. Zijn toestand is kritiek.

Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) doet onderzoek. Het fietspad op de Panamalaan is afgezet. Politie roept getuigen van het ongeval op zich te melden.