Man (50) overleden na aanrijding met touringcar op Churchilllaan

Op de kruising van de Churchill-laan en de Scheldestraat is het volgens meerdere buurtbewoners altijd druk met touringcars en vrachtwagens. Beeld Michel van Bergen

Het ongeluk gebeurde rond 9.20 uur op de kruising van de Scheldestraat en de Churchilllaan in de Rivierenbuurt. De 50-jarige man werd geraakt terwijl een touringcar rechtsaf sloeg.

Meerdere hulpdiensten rukten uit, waaronder een traumateam en de brandweer. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, weet de politie niet.

Een maand geleden raakte een fietser zwaargewond bij een aanrijding met een vrachtwagen op hetzelfde kruispunt. Op de kruising is het volgens meerdere buurtbewoners altijd druk met touringcars en vrachtwagens, die winkels bevoorraden in de straat, richting de A10 rijden of parkeren bij de RAI.