Man (47) krijgt drie maanden cel voor mishandelen bromfietsster

Dat bepaalde de rechter onlangs.



Op 20 april sloeg de man de vrouw, die een helm droeg, op haar hoofd en tegen haar ribbenkast. Dat gebeurde nadat hij door rood fietste en zo een ongeluk veroorzaakte op de kruising van de Nassaukade met de Tweede Hugo de Grootstraat. Daarna vluchtte hij.



Volgens de advocaat van de man is niet aangetoond dat de vrouw pijn heeft geleden door de klap tegen haar hoofd. Hij vindt dat er daarom geen sprake is van mishandeling. Maar de rechter gaat daar niet in mee, want "het is een algemene ervaringsregel dat iemand pijn ondervindt als er met kracht tegen een op het hoofd gedragen helm wordt geslagen."



Mishandeling

De man is al eerder voor mishandeling veroordeeld. Daarnaast had de man al een gebiedsverbod opgelegd gekregen in 2016, dat hij heeft overtreden. Ook droeg hij toen een vlindermes.



De rechter oordeelde dat de man drie maanden de cel in moet vanwege de mishandeling en het feit dat hij de plaats van het ongeval verliet. Daarvan zijn twee maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De officier van justitie had zes maanden geëist.



Verder bepaalde de rechter dat de vrouw geen schadevergoeding krijgt, omdat niet bewezen kan worden dat de schade aan haar bromfiets door de mishandeling is veroorzaakt.