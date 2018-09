Man (45) zwaargewond na vermoedelijke val uit raam

Rond 23.55 uur kwamen er meerdere meldingen bij de politie binnen, waaronder meldingen dat er geschoten zou zijn. Vooralsnog blijkt dat niet uit onderzoek door de politie. Toen de politie ter plaatse kwam vonden ze de zwaargewonde man op straat.



"Ik hoorde doffe klappen. Eerst dacht ik dat iemand op een auto sloeg, maar al snel hoorde ik heel veel geschreeuw. Toen ik buitenkwam, zag ik mijn buurman op straat liggen. Hij schreeuwde van de pijn. Hij was van tweehoog naar beneden gevallen. Andere buren hadden hem vlak daarvoor aan het raam zien bungelen," zegt een buurvrouw, die verder niets zegt te weten van wat er aan het incident vooraf is gegaan.



Verdachten

Wat zich precies heeft afgespeeld in de woning aan de Vlietstraat is ook volgens de politie nog onduidelijk. Kort na het incident heeft de politie twee verdachten aangehouden van 39 en 48 jaar oud.



De politie zoekt nog twee of drie personen die zijn weggerend en is op zoek naar getuigen. Een rechercheteam is bezig te onderzoeken wat er precies gebeurd is in de woning.