Man (42) voor rechter om mishandeling en besmeuring in park

De man zou volgens justitie half augustus 2017 een vrouw in de buurt van het Rosarium hebben vastgepakt en vervolgens poep, of iets wat daar op lijkt, in haar gezicht hebben gesmeerd. Begin en half september zou hij dit hebben herhaald vlak bij het Groot Melkhuis en de ingang van het park bij de Emmalaan.



Iets meer dan een maand later zou hij opnieuw toegeslagen hebben. Nu met meer geweld. Een slachtoffer werd met kracht van achteren in de knieholte getrapt. Ook in april 2018 was het raak en werd iemand met de stinkende substantie besmeurd.



Acht meldingen

In totaal gaat het om vijf vrouwen, waarvan één pas 14 jaar oud was. In oktober 2017 meldde de politie dat er sinds die zomer al acht meldingen waren van belaging in het park. Omdat niet bij alle acht slachtoffers de stinkende substantie in het gezicht werd gesmeerd werd destijds gedacht dat het om meerdere daders ging.



Donderdag wordt de zaak bij de rechtbank in Amsterdam inhoudelijk behandeld en hoort B. de eis van het Openbaar Ministerie.