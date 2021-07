Man (41) in rug gestoken in Zuid, overgebracht naar ziekenhuis

Beeld ANP

De man zou in het Vondelpark in zijn rug zijn gestoken. Hij is hierna gewond naar de naastgelegen Vossiusstraat gestrompeld, waar hij tussen de geparkeerde auto’s in elkaar is gestort en de hulpdiensten hem aantroffen.

Verschillende eenheden van de politie en ambulances waren snel ter plaatse in de straat. Ook landde er een traumahelikopter op een grasveld in het Vondelpark. Het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie heeft in en rondom het Vondelpark sporenonderzoek gedaan, maar kon niets vinden. Ook van de daders ontbreekt ieder spoor. De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben meegekregen en de politie kunnen inlichten over de steekpartij.