Man (41) in Polen opgepakt voor projecteren leuzen op Anne Frank Huis

Op een extreemrechts Telegramkanaal zijn op 6 februari beelden getoond van een tekst die op het Anne Frank Huis is geprojecteerd. Beeld Joris van Gennip

De tekst verwees naar een complottheorie dat Anne Frank haar dagboek niet zelf zou hebben geschreven. De leuzen werden op 6 februari om 21.15 uur op het moderne deel van het pand geprojecteerd en beelden daarvan werden op een extreemrechts Telegramkanaal gedeeld.

Door zowel het Anne Frank Huis als Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) werd aangifte gedaan. De Amsterdamse recherche is vervolgens een onderzoek gestart waarbij de verdachte al vrij snel in beeld kwam. De man bleek na 6 februari direct naar Polen te zijn vertrokken.

Na intensief contact tussen de Amsterdamse recherche en de Poolse autoriteiten, vertrok maandag een delegatie van het rechercheteam naar Polen. Zij waren aanwezig bij de doorzoeking van de woning en de aanhouding van de verdachte. De politie laat weten dat zij de overlevering van de verdachte aan de Poolse autoriteiten heeft verzocht. Daarover zal later een beslissing worden genomen.

White supremacist

Vermoedelijk gaat het om de 41-jarige Robert Wilson. Door burgers en de autoriteiten werd na de projectie een onderzoek naar de video gestart. Dat leverde zo veel informatie op dat het hen rechtstreeks naar de Canadees leidde, zo schreef De Volkskrant eind februari.

Wilson is een bekende Canadese white supremacist en ook lid van de antisemitische groepering Goyim Defense League in San Diego. In die Amerikaanse stad werd hij vervolgd voor het mishandelen van zijn buurman en het schelden met homofobe opmerkingen. Toen hij op borgtocht vrijkwam, vluchtte hij naar Amsterdam en vervolgens naar Polen.

“Wij zijn de politie erkentelijk dat de verdachte is opgespoord en aangehouden,” reageert de directeur van de Anne Frank Stichting, Ronald Leopold. “De zaak is nu in de handen van justitie.”

“Anne Franks dagboek is een van de belangrijkste getuigenissen van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met de projectie en het filmpje doen de daders een aanval op de echtheid van het dagboek van Anne Frank en zaaien ze haat,” zegt Leopold over de kwestie.

Complottheorie

Op de omstreden beelden was ‘Anne Frank uitvinder van de ballpen’ te lezen. De zin was zo’n twee tot drie minuten te zien en werd vanaf de overkant van de gracht geprojecteerd bij een geparkeerd bestelbusje.

Beveiligers merkten de laserprojectie direct op, waarna zij die probeerde te verstoren en de politie inschakelde. De video werd later gedeeld in een Telegramkanaal genaamd ‘The Laser Nazi Bunker’.

De complottheorie waarnaar de tekst verwijst, bestaat al langer. In de jaren zestig liet een onderzoeker losse vellen papier in het dagboek achter, die met een balpen beschreven waren. Rechts-extremisten zien daarin al jaren het bewijs dat het dagboek nep is, omdat de balpen pas na de Tweede Wereldoorlog in Nederland werd geïntroduceerd. Maar de vellen zijn hoogstwaarschijnlijk per ongeluk in het dagboek blijven zitten en doen niets af aan de echtheid ervan, constateerden onderzoekers al eerder.

Meerdere projecties

Behalve op het Anne Frank Huis werden ook extremistische boodschappen geprojecteerd op de Hemwegcentrale in Amsterdam en eerder ook op de Erasmusbrug in Rotterdam. De politie hield twee mannen aan op verdenking van betrokkenheid bij het projecteren van verschillende discriminerende leuzen, waaronder die op de Erasmusbrug.

