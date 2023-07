Man (38) die werd opgepakt na dodelijke schietpartij Amsterdam-Noord niet langer verdachte

Agenten bij het parkeerterrein in De Banne in Amsterdam-Noord, kort nadat daar de 43-jarige crimineel Dwight Mook was neergeschoten. Beeld Inter Visual Studio/ANP

Bij het incident op een parkeerterrein in De Banne in Amsterdam-Noord is de 43-jarige crimineel Dwight Mook om het leven gekomen. Hij werd dinsdagmiddag rond vier uur onder vuur genomen. “Wat er zich precies heeft afgespeeld en waarom, staat nog niet vast,” zegt een woordvoerder van de politie.

Volgens getuigen was er een harde knal te horen, waarna een gewonde man een rode auto in werd getrokken, die daarna snel wegreed. “Niet lang daarna bleek dat het slachtoffer in een ziekenhuis was komen te overlijden.”

Naar aanleiding van de schietpartij arresteerde de politie twee verdachten, mannen van 37 en 38 jaar oud uit Almere. Hun rol bij de beschieting was nog onderwerp van onderzoek, maar de recherche vermoedde al dat geen van beiden de schutter is geweest.

Woensdagavond meldde de politie dat de 38-jarige man was heengezonden omdat hij niet langer verdacht wordt. Advocaat Denise Wiedeman is verheugd over de vrijlating van haar cliënt: “Heel fijn dat de recherche zo voortvarend onderzoek heeft gedaan naar zijn verklaring, zodat snel bleek dat hij ten onrechte als verdachte was aangemerkt.”

De 37-jarige man is nog wel verdachte. Omdat hij in beperkingen zit, deelt de politie geen verdere informatie over zijn vermoede rol bij de schietpartij.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: