Man (36) neergestoken in Oost, mogelijk bij speeltuin met kinderen

Beeld Joris van Gennip

Ter plaatse troffen agenten rond 18.00 uur een bloedende man aan. De politie denkt dat het incident mogelijk heeft plaatsgevonden in de nabijgelegen speeltuin op het Makasserplein en dat de man ter hoogte van de kruising van de Niasstraat met de Gorontalostraat in elkaar is gezakt. De man is overgebracht naar het ziekenhuis en nog niet aanspreekbaar. Het is niet bekend of het slachtoffer en de dader elkaar kennen.

Rond 18.00 waren er nog veel kinderen aan het spelen op het plein, aldus de politie. Zij kunnen slachtofferhulp krijgen. “Veel is nog onduidelijk over dit incident,” vertelt een woordvoerder. “We hopen dat omwonenden iets hebben gezien.”