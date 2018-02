Man (35) mishandelt politieagent twee keer op een dag

De politieman was zaterdagmiddag rond 13.00 uur van zijn werk op weg naar huis. Toen hij door de metropoortjes bij station RAI liep, wandelde een man achter hem aan omdat hij niet kon of wilde uitchecken.



Toen de politieman daar iets van zei, gaf de man hem meerdere klappen - zonder te weten dat zijn doelwit een agent was. De agent volgde de man vervolgens op zijn weg verder en waarschuwde zijn collega's.



Nacht in de cel

Op de sportvelden van de Amsterdamsche Football Club (AFC) aan de De Boelelaan in Buitenveldert werd de agent nogmaals geslagen. De 35-jarige man werd daarna aangehouden, op de trap naar de kantine. Hij heeft een nacht moeten doorbrengen in de cel.



De politieagent hield een hersenschudding en blauwe plekken over aan het voorval. Hij heeft aangifte gedaan. Wie iets van de mishandeling heeft gezien, wordt gevraagd zich te melden.