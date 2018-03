Man (35) gearresteerd voor onthoofde pop in Noord

Bij het hek van de Islamitische Stichting Nederland Emir Sultan in Buikslotermeer werd op 18 januari een onthoofde pop neergelegd. Een getuige waarschuwde de politie.



Onder leiding van het Openbaar Ministerie werd een onderzoek gestart, dat leidde tot de aanhouding van de man.



Bekend is dat de man, die geen verleden heeft met het plegen van geweld, gedreven wordt door ideologische motieven.



Bij de pop hing een briefje 'De islam is onlosmakelijk verbonden met brute onthoofdingen. De islamisering moet stoppen. Ook geen Diyanet megamoskee in Noord, dat verbonden is met dictator Erdogan.' In de buurt werd met afschuw gereageerd.



Foto's van de pop werden door extreemrechtse activisten van Rechts in Verzet via sociale media gedeeld.