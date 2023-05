Man (35) aangehouden voor explosies bij café De Rab in Amsterdam-Zuid

De Zeilstraat in Amsterdam-Zuid na de tweede explosie in de nacht van 23 op 24 januari. Beeld ANP/Inter Visual Studio

Wat de relatie van de verdachte tot het café is kan de politie nog niet zeggen. Of hij een van de uitvoerders zou zijn of degene is die opdracht gaf tot de gerichte acties tegen het café, wil de politie ook niet kwijt. In een filmpje zegt de politie dat het onderzoek doorgaat en dat ‘er alles aan wordt gedaan om mede-verdachten aan te houden’.

De eerste ontploffing vond op zondagavond 22 januari rond 18.50 uur plaats. Toen werd er volgens een getuige een zelfgemaakte brandbom in de richting van het café gegooid. Na het gooien van de brandbom vluchtten vier personen te voet en brommer. Bovenbuurvrouw Ana Beck vertelde de volgende dag zich ‘rot geschrokken’ te zijn. “Ik keek naar beneden en zag een kleine brand voor het café.”

Het was toen al niet het eerste incident bij De Rab. In oktober 2021 werd het café beschoten en trof de politie er een bloedspoor en gouden ketting voor de deur aan. En afgelopen december werd er in de buurt van het café een explosief aangetroffen dat door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van Defensie onschadelijk moest worden gemaakt.

Vanmorgen vroeg is een 35-jarige man in Amsterdam aangehouden voor betrokkenheid bij twee explosies in de Zeilstraat in Amsterdam Zuid afgelopen januari. https://t.co/oz9p1vCLFc pic.twitter.com/vZ2bwr0noB — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 2 mei 2023

Klein succesje

Voor buurtbewoners was de explosie van 22 januari dus geen verrassing en onder andere Beck eiste dat het café dicht zou gaan. Maar nog voor burgemeester Halsema daar een beslissing over had genomen, ontplofte in de nacht van maandag 23 op dinsdag 24 januari weer een explosief bij het pand. Een explosief dat aan de gevel bij het naastgelegen pand van verhuurbedrijf Boels werd bevestigd, schrikte de buurt op. De gevel van het verhuurbedrijf en enkele woningen raakten door de explosie beschadigd.

Nog diezelfde dag nam Burgemeester Halsema de beslissing het café te sluiten. Volgens de burgemeester levert het pand een gevaar op voor de openbare orde. Of het café nu weer open mag is niet bekend.

Het aanhouden van de 35-jarige verdachte is een klein succesje van de Amsterdamse politie in de strijd tegen de vele explosies die de stad in hun greep houden. Dit jaar waren het er al zo’n 25. De afgelopen twee nachten was het nog raak op de Insulindeweg in Oost en het Bullepad in Nieuw-West.

Rotterdam

Ook andere steden hebben te maken met een golf aan explosies. In Rotterdam waren het er dit jaar al zo’n 50. Voor enkele van die ontploffingen werd deze week een 26-jarige Amsterdammer gearresteerd. En ook in Purmerend was het afgelopen maand onrustig, nadat er explosieven bij een woning afgingen en beschietingen plaatsvonden.

De aanslagen worden vaak gepleegd door jonge criminelen, meestal nog tieners, die zich eenvoudig laten werven. De acties worden door criminelen gezien als een effectief middel om rivalen onder druk te zetten.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: