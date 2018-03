Man (34) krijgt 7 jaar cel voor twee overvallen en gijzeling

De rechtbank sprak A. aanvankelijk vrij voor de overval in juni 2016 op de Etos op het Osdorpplein in Nieuw-West. De overval op het ING-kantoor in oktober 2016 bracht hem bij de politie weer in beeld voor de eerdere overval.



Voor de overval op het ING-kantoor op Plein 40-45 kreeg A. van de rechter eerst 3 jaar cel. Het OM besloot daarop in hoger beroep te gaan en eiste 8 jaar cel.



Vuurwapen

A. gijzelde tijdens de overval op ING op 14 oktober 2016 een personeelslid, die hij onder schot hield. A. liet hierbij een dreigbrief zien met de woorden 'bom' en '50.000 euro in contanten' erop.



Een getuige wist de bank te ontkomen en de politie in te lichten. De politie besloot de man de ruimte te geven om te kunnen vluchten, zodat hij tijdens zijn ontsnappingspoging kon worden aangehouden.



A. werd op de Slotermeerlaan opgepakt, nadat de politie een aantal schoten had afgevuurd. Hierbij raakte niemand gewond.



Paraplu

Ook bij de overval op de Etos bedreigde hij het personeel met een vuurwapen om vervolgens met ducktape de handen van de mederwerkers vast te binden.



De man kon toch voor deze overval worden veroordeeld omdat de twee overvallen veel gelijkenissen vertoonden. Zo verklaarden getuigen hetzelfde pistool te hebben gezien. Ook is op camerabeelden te zien dat de dader bij beide overvallen handschoenen droeg met een lichtkleurige streep.



Ook heeft het Nederlands Forensisch Instituut een match gevonden tussen het dna-profiel van A. en het dna op een paraplu die door de overvaller was achtergelaten bij de Etos.