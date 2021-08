Man (33) bedreigt cafébezoekers met vuurwapen in Zuidoost

Beeld Shutterstock

De melding van het incident kwam rond negen uur ’s avonds binnen. De man zou in het café andere bezoekers hebben bedreigd met het wapen. Die zouden de verdachte overmeesterd hebben en hem zijn wapen hebben ontnomen. De opgetrommelde agenten konden de man daarna aanhouden. Er zijn tijdens het voorval geen gewonden gevallen. Het vuurwapen is in beslag genomen.

De verdachte was een bezoeker van de kroeg, het gaat naar alle waarschijnlijkheid niet om een overval. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk, laat een politiewoordvoerder weten. De man zit vast en wordt verhoord door de recherche.