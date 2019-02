Man (31) bij DNB wilde mogelijk dood door politiekogel

Er zijn aanwijzingen voor dat er sprake was van een zelfmoord door een politiekogel, een fenomeen dat ook bekend staat als 'suicide by cop'. De man was geen bekende van politie.



Het incident wordt onderzocht door de Rijksrecherche, zoals gebruikelijk wanneer door de politie schoten zijn gelost. De politie was woensdagavond rond 19.15 uur uitgerukt na een melding van een persoon die in het bezit was van een vuurwapen in de omgeving van De Nederlandsche Bank.



Nepvuurwapen

Ter plaatse zagen de agenten een man met in zijn hand een voorwerp waarvan zij dachten dat een vuurwapen was. Dat bleek achteraf een nepvuurwapen te zijn.



Op een zeker moment kwam de man op de agenten af, waarop die besloten hem neer te schieten. In totaal werden zo'n twintig schoten gelost, zo is te horen op video's van getuigen.



De verdachte werd geraakt en overleed even later ter plaatse aan zijn verwondingen. Een langsrijdende fietser raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis overgebracht voor behandeling.



Tweede keer

Als het inderdaad om een suicide by cop gaat, zou het opmerkelijk genoeg de tweede keer zijn in 15 jaar tijd dat zoiets in de buurt van De Nederlandsche Bank is gebeurd. In 2004 provoceerde de twintigjarige Duitser Michael Dautzenber agenten nabij de bank, eveneens met een vuurwapen. Dit deed hij nadat hij zelf vanuit een telefooncel de politie had gebeld.



Er werden 21 kogels afgeschoten, met de dood van Dautzenber tot gevolg.