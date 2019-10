Update

Man (29) overleden na schietpartij in Nieuw-West

Op de Jacob Krausstraat in stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam is in de nacht van zaterdag op zondag een man neergeschoten. Het slachtoffer, de 29-jarige Amsterdammer Brennan D., is aan zijn verwondingen overleden in het ziekenhuis. D. was een bekende van de politie, aldus een woordvoerder.