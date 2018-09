Man (27) neergestoken op de Wallen

Volgens een woordvoerder van de politie kregen twee mannen het met elkaar aan de stok op de Oudezijds Achterburgwal. Daarop stak een 20-jarige man de 27-jarige man in zijn buik.



Arrestaties

Waarmee het slachtoffer is neergestoken, wilde woordvoerder niet zeggen. "Het was geen mes." Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht en geopereerd aan zijn verwondingen. "Zodra het mogelijk is, zullen we ook hem aanhouden als verdachte."



De dader werd snel na het incident al opgepakt door agenten in de buurt. Het slachtoffer is tevens verdachte.



Er is nog geen aangifte gedaan.