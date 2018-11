Man (27) gepakt voor overval op tankstation in Zaandam

De man zou rond 11.40 uur het tankstation binnen zijn gegaan en eiste geld van de aanwezige medewerker. Het is niet bekend of hij hierbij gebruik maakte van een (vuur)wapen.



Nadat de verdachte er te voet met een onbekend geldbedrag vandoor was gegaan, schakelde de medewerker de politie in.



Een getuige gaf bij de politie aan dat de verdachte richting het station was gelopen. Op het Kuikenpad in Zaandam werd de verdachte uiteindelijk gearresteerd. Hij is naar het politiebureau gebracht voor verhoor.