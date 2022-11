Man (25) uit Almere aangehouden in zaak Rodney Mijnals

Rodney Mijnals. Beeld Opsporing Verzocht

In totaal komt het aantal aangehouden verdachten daarmee op drie. Eerder werd ook al de 22-jarige Serginnio O. uit Almere aangehouden, een volle neef van Mijnals. Hij zit nog vast. Een 23-jarige man, eveneens uit Almere, werd ook eerder al aangehouden, maar is op vrije voeten. Hij is nog wel verdachte in de zaak.

Politiewoordvoerder Marijke Stor zei dinsdagavond bij Opsporing Verzocht dat de politie vermoedt dat er nog meer mensen betrokken zijn geweest bij de moord op Mijnals. De officier van justitie looft daarom een beloning van 20.000 euro uit voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak. “Daarmee willen we mensen over de streep trekken om met ons in gesprek te gaan. We zijn er namelijk van overtuigd dat er in de kringen rond de daders informatie zit die ons verder kan helpen,” aldus Stor.

Opstootjes

Op een tussentijdse zitting eind augustus werd bekend dat op een kogelhuls die bij het slachtoffer werd gevonden dna van zijn neef O. zat. Ook werd zijn auto rond het tijdstip van de moord gezien in Amsteldorp. Daarnaast maakte de telefoon van O. verbinding met een telefoonmast in de buurt van Mijnals’ woning.

Het is niet het enige waarvan O. wordt verdacht. Volgens justitie heeft hij ook geprobeerd een buurjongen dood te schieten. Die raakte gewond aan zijn arm.

O. ontkende betrokken te zijn geweest bij de moord en zei zich tijdens de zitting te irriteren aan veel familieleden die aanwezig waren. Daarop liep de zitting uit de hand en ontstonden opstootjes binnen en buiten de rechtszaal.