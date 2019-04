Man (25) neergestoken bij de Nieuwmarkt

Rond half 4 's nachts kreeg de politie een melding binnen van de steekpartij. Agenten vonden de man in de buurt van de Nieuwmarkt, waar hij naar toe was gelopen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend.



De politie wil graag met getuigen in contact komen die iets van het steekincident hebben gezien. In verband met het onderzoek kan een woordvoerder nog niets kwijt over een motief.