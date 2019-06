Man (25) krijgt negen maanden cel voor mishandelen baby

Beeld ANP

Dat oordeelde de rechter in Amsterdam afgelopen week.

De mishandeling kwam aan het licht nadat het linkerarmpje van de baby slap hing. In het ziekenhuis is toen een grote armbreuk in de rechterarm ontdekt. Daarna bleek bij aanvullend onderzoek in het ziekenhuis dat de baby nog zeven ribfracturen en twee andere botbreuken in de enkel en ruggenwervel had, die vermoedelijk van verschillende dagen zijn.

De man paste op het kind als de moeder naar school ging. Achteraf bleek dat het op de eerste dag dat de man alleen was met de baby al misging. Tijdens het in bad doen liep het kind een blauwe plek op bij zijn rechteroog en een bloeduitstorting in het linkeroog nadat hij zijn hoofd tegen de kraan zou hebben gestoten. In de weken daarna zagen de moeder en de oma van de baby vaker blauwe plekken, en viel het hen op dat de baby huilerig is. Zij gingen tweemaal naar de huisarts, en uiteindelijk naar het ziekenhuis.

Speels opgooien

De man gaf in het ziekenhuis direct toe dat hij het letsel had veroorzaakt, maar beweerde aanvankelijk dat de breuken waren ontstaan door het speels opgooien van de baby, het inbakeren of vliegtuigje spelen. De kinderarts acht dit geen plausibele oorzaak van de breuken. Ook heeft de man tijdens het politieverhoor voorgedaan hoe hij op nogal lompe wijze met het kind omging, en was hij voorzichtiger als er anderen bij waren.

De baby heeft zeven dagen in het ziekenhuis gelegen, maar het is niet vast te stellen of en wat de gevolgen op lange termijn zijn.

De man krijgt een proeftijd van vijf jaar waarin hij onder reclasseringstoezicht staat en geen contact mag hebben met zijn zoontje. Alleen de moeder, die het gezag heeft, mag van het contactverbod afwijken als zij dat wil, eventueel met toezicht. De relatie is beëindigd.

De rechtbank weegt mee dat de man licht verminderd toerekeningsvatbaar is en door ADHD een gebrekkige impulscontrole heeft.