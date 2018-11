Man (25) krijgt 10 maanden cel voor geweld in hotel Oost

Bovendien moet hij zich verplicht psychisch laten behandelen, moet hij zich aanmelden voor begeleid wonen en dient hij mee te werken aan regelmatige drugscontroles.



Op 4 juli dit jaar vernielde hij een raam en een televisie in een hotelkamer in een hotel in Oost. Toen een medewerker van het hotel hem confronteerde, dreigde hij het hotel in brand te steken als die de politie zou bellen.



Vleesmes

Vervolgens rende hij naar buiten, waar hij met geweld een scooter probeerde te stelen van een toevallige voorbijganger. Hij sloeg die in het gezicht en bedreigde het slachtoffer met een vleesmes of kloofbijl met de dood.



In het oordeel van de rechtbank is meegenomen dat de man al eerder voor vermogens- en geweldsdelicten is veroordeeld. Zowel de reclassering als de psychiater schatten de kans op recidive bovendien hoog in. Daarom krijgt de man bij het voorwaardelijke deel van gevangenisstraf ook de voorwaarden opgelegd.