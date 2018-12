Man (25) aangehouden na achtervolging met 240 km/u

De man kwam in het vizier van de politie toen hij met zijn Duitse huurauto te hard over de A10 Zuid reed. De agenten gaven de man een volgteken, maar dat werd genegeerd.



De verdachte reed op een zeker moment volgens de metingen 240 kilometer per uur over de Ring. Hij deed dat met zijn lichten uit.



De verdachte reed zich uiteindelijk klem in Oost. Na een korte achtervolging te voet kon de politie hem aanhouden. De man is een bekende van de politie en zou zich bovendien niet aan 'zijn schorsende voorwaarden hebben gehouden'.



Hij is zijn rijbewijs kwijt en de auto is ingevorderd.