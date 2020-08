Man (24) overleden na schietpartij bij de Nieuwe Meer

Een 24-jarige man is zaterdagavond overleden na een schietpartij op een druk strand bij de Nieuwe Meer. De dader is nog voortvluchtig.

Het schietincident vond plaats rond 16.25 uur bij park de Oeverlanden, op het Anton Schleperspad. Een 24-jarige man werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is hij later op de avond overleden.

“Ik zag veel kinderen wegrennen,” zegt een vrouw die anoniem wil blijven. “Er was een meisje van 15 jaar dat alleen maar kon snikken. Ik ben gaan kijken. Toen ik erheen liep, zei een kleine jongen van ongeveer 7 jaar oud dat ik er niet naartoe moest gaan: ‘Daar ligt een man in het bloed.’”

De vrouw, die het strand bezocht met haar kinderen, haar zus en de kinderen van haar zus, ging toch. “Ik zag een man op z’n rug liggen, hij schokte.” Het slachtoffer was zwaargewond en moest worden gereanimeerd. “Mensen waren op zoek naar een AED, maar die konden ze niet vinden.” Even later werd het slachtoffer alsnog gereanimeerd.

Veel kinderen hebben de schietpartij gezien, zegt de anonieme getuige. Haar zus beaamt dat. “Ik vind het heel zielig voor ze.” Een andere getuige, die eveneens anoniem wil blijven, bevestigt dat veel kinderen getuige zijn geweest van het schietincident. “Veel ouders renden naar de plek waar het gebeurde. Ze waren bezorgd.”

Afgesloten

De plek waar de schietpartij plaatsvond, ligt als een soort pier het water in. Zaterdagavond was dat gedeelte van het strand nog afgesloten, maar rondom het afgesloten gebied waren veel mensen blijven liggen.

De dader was zaterdagavond nog voortvluchtig. De politie heeft een signalement doen uitgaan. Het zou gaan om een man met zwarte krullen en een sikje. Hij heeft een hoed op en een tasje om, en draagt een zwembroek. De politie vraagt mensen hem niet zelf te benaderen.

