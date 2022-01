Man (24) overleden bij verkeersongeval op A5 bij Boesingheliede

De snelweg is dicht richting Hoofddorp en er werden twee traumahelikopters opgeroepen. Beeld ANP

Volgens een politiewoordvoerder was er sprake van beknelling van de slachtoffers. De snelweg was tijdelijk dicht richting Hoofddorp en er werden twee traumahelikopters opgeroepen. De andere kant op, richting Amsterdam, was de rechterrijbaan een tijdje afgesloten.

Hoe de gewonden eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend of er meer mensen in de voertuigen zaten. Op foto’s van de personenauto is veel schade te zien aan de voorkant. Volgens NH Nieuws reed de personenauto achterop de vrachtwagen.