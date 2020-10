Man (23) krijgt 18 maanden cel voor uitbuiting en mishandeling

Beeld ANP XTRA

In december 2019 kregen de man en de vrouw een relatie. De vrouw verklaarde dat haar vriend toezegde haar te zullen helpen met haar schulden. Hiervoor moest het slachtoffer twee telefoonabonnementen afsluiten. Met de telefoons maakte de man vervolgens een account aan op een website waar seksafspraken gemaakt konden worden.

De man werd in de periode dat de relatie zich ontwikkelde ‘steeds jaloerser’. Ook mishandelde hij haar regelmatig. “Hij zei dat ik moest voelen want ik begrijp het niet,” zei het slachtoffer daarover. “Hij zei dat ik dom was en een mongool. En een kaolo hoer.” Op de vraag waarom ze niet wegging bij de man antwoordde de vrouw: “Hij was een engel die mij uit de problemen kon halen.”

Op de telefoons heeft de politie bewijs gevonden van het uitbuiten van de vrouw. Zo stuurde de man foto’s van mannen die seks met haar wilden. ‘Al deze mensen willen, maar jij bent er niet,’ schreef de man onder meer in een WhatsAppbericht aan de vrouw.

‘Ze is out’

Afgelopen maart vluchtte de vrouw na een ruzie naar de flatwoning van een vriendin. Met veel geweld haalde de man haar samen met een handlanger uit het huis. Hierbij werd het slachtoffer mishandeld en meegenomen in een auto. Een buurtbewoner die de ontvoering zag gebeuren hoorde de handlanger ‘ze is out, ze is out’ zeggen. Hij maakte een foto van de auto en stuurde deze naar de politie. Op videobeelden uit het flatgebouw is de mishandeling te zien.

In eerste instantie deed het slachtoffer na de ontvoering alleen aangifte van mishandeling. Toen ze enkele dagen later nogmaals gehoord werd, vertelde ze ook over de uitbuiting en de website voor seksafspraken waar de man foto’s van haar op geplaatst had. De man verklaarde dat de ontvoering samen met het slachtoffer in scène gezet was om haar uit het huis van de vriendin te krijgen.

Schadevergoeding

De rechtbank acht bewezen dat de man het slachtoffer heeft mishandeld en gedwongen tot het verrichten van seksuele handelingen. Of de vrouw ook daadwerkelijk seks heeft gehad met andere mannen is volgens de rechtbank onduidelijk. Voor de uitbuiting, mishandeling en ontvoering krijgt de man een gevangenisstraf van 18 manden, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet de man een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.