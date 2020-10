Man (23) aangehouden voor woningoverval Gordon

Beeld ANP Kippa

Direct na de beroving is de recherche afgelopen zondag een onderzoek gestart. Op enig moment wisten de rechercheurs de identiteit van één van de verdachten te achterhalen. Die wisten zij donderdag op te sporen en aan te houden. Bij de beroving zou nog een verdachte betrokken zijn geweest, de politie sluit daarom een nieuwe aanhouding niet uit.

Tijdens de overval waarbij Gordon (52) in zijn appartement in Amsterdam-Zuid naar eigen zeggen werd vastgebonden en bedreigd met een mes, maakten twee overvallers onder meer een dure rolex en een bankpas buit. Nadat de indringers waren vertrokken wist de SBS-presentator zich uit zijn benarde positie te bevrijden en de straat op te vluchten, waar hij werd opgevangen door beveiligers van een nabijgelegen museum. Zij schakelden vervolgens de politie in.

Geslagen, geschopt, vernederd

De zanger sprak van een nachtmerrie. “Ik ben geslagen, geschopt, vernederd en ze dreigden me dood te steken. Ik was ervan overtuigd dat ik zou worden vermoord. Ik probeerde rustig tegen de daders te praten maar ze bleven maar tegen me schreeuwen.”

Het onderzoek is nog in volle gang. Gordon laat in een reactie aan De Telegraaf weten dankbaar te zijn. Hij prijst de politie, die volgens hem ‘waanzinnig werk’ heeft verricht. “Heel blij dat ze het zo voortvarend hebben aangepakt,” aldus een opgeluchte Gordon.

De zanger en presentator is in therapie gegaan om de traumatische ervaringen te kunnen verwerken.