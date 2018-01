Man (22) uitgescholden voor 'kankerflikker' en mishandeld

De mannen zouden het slachtoffer hebben uitgescholden voor 'kankerflikker' en 'homo', voordat ze hem zonder enige aanleiding een klap verkochten.



Het slachtoffer, de 22-jarige Victor, was, nadat hij oud en nieuw had gevierd bij vrienden thuis in West, omstreeks 6.00 uur op weg naar zijn fiets. Die stond geparkeerd in de buurt van de club De School.



Ketting

"Terwijl ik met de ketting van mijn fiets bezig was, hoorde ik een groep achter me naar me roepen," zegt Victor. "Ze scholden me uit voor kankerflikker en homo en sloegen me."