Man (21) verdronken na val in gracht

Rond drie uur zondagochtend alarmeerden getuigen de politie. De man was onder water verdwenen. Hoe de man precies in het water belandde, is niet vastgesteld.



Een duikteam van de brandweer begon een zoektocht en vond de man onder water. Hij werd ter plaatse gereanimeerd, maar overleed uiteindelijk in het ziekenhuis.



Volgens AT5 gaat het om een Britse toerist die stond te plassen.



Plassen

Gemiddeld verdrinken achttien mensen per jaar in Amsterdams water. Op basis van onderzoek wordt vermoed dat een deel van de verdrinkingsdoden te water is geraakt tijdens het plassen in de gracht. Vorig jaar plaatste de gemeente reddingstrappen bij de grachten om het aantal verdrinkingsdoden te verminderen.



