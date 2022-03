Man (21) overleden na schietpartij in Rivierenbuurt

Beeld Jakob van Vliet

Even na 19.00 uur kwamen meerdere meldingen binnen bij de politie over een schietpartij in de Rivierenbuurt. Agenten troffen in de Kinderdijkstraat een zwaargewonde man aan uit Amsterdam. Het slachtoffer is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar later die avond aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie. Het gaat om de 21-jarige Akram el Idrissi, lid van drillrapgroep 73 De Pijp.

Kogelhulzen

Op dit moment is bekend dat El Idrissi zich op het moment van het schietincident bij een bankje bevond naast de tennisbanen grenzend aan de Hunzestraat en in het gezelschap was van een groepje anderen. De verdachte zou volgens getuigen zijn komen aanrennen, het vuur hebben geopend op de groep en daarna zijn weggevlucht, mogelijk in de richting van de Rijnstraat.

Specialisten van Forensische Opsporing troffen bij sporenonderzoek in de Hunzestraat kogelhulzen aan, die zijn veiliggesteld voor onderzoek. Boven de buurt heeft lang een politiehelikopter gehangen en ook een drone.

Het is op dit moment niet duidelijk of hij het doelwit was van de schutter. Of er sprake is van meerdere verdachten, wordt nog onderzocht.

Omstanders

De verhalen van omstanders lopen uiteen, maar allemaal hoorden ze meerdere schoten. Een terrasbezoeker van eetcafé De Rijncantine – pal naast de plaats delict – zag in de Hunzestraat een jongeman schieten en heeft meteen 112 gebeld. “Hij was in de 20 jaar, lang en hij had niet echt haast om weg te komen. Hij rende wel, maar niet bijzonder hard.”

Een andere terrasbezoeker van het café: “De schutter riep wat, maar we konden niet verstaan wat. Een vrouw die in een appartement woont boven de plek waar wij de schutter zagen, zei dat er vanaf de overkant van de straat is teruggeschoten. Van iemand anders hoorden we dat er sinds twee dagen een groep jongeren op het plein rondhing die er anders nooit kwam. Misschien schoten leden van die groep en de vaste groep op elkaar.”

De vrouwelijke terrasbezoeker maakte met een mobiele telefoon beeldopnamen van het incident, die ze met de politie deelde.

‘Automatisch geweer’

Een andere buurtbewoner die zelf snel ter plaatse was, beweert dat er zou zijn geschoten met een automatisch geweer. “Veel mensen dachten dat het vuurwerk was, dat dacht ik zelf ook.” Dit kon niet bevestigd worden door de politie.

Na de schietpartij is een melding via Burgernet uitgegaan. Daarin liet de politie weten op zoek te zijn naar een licht getinte man van rond de 25 jaar met zwart haar en een zwart-grijs trainingspak. De politie vroeg de man niet zelf te benaderen, maar het alarmnummer te bellen als je hem ziet.

