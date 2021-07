Man (21) opgepakt na ‘hevige’ achtervolging bij Sloterdijk

Beeld Hollandse Hoogte / Fotobureau Dijkstra

Agenten haalden de auto dinsdagavond rond 21.00 uur naar de kant, omdat ze vermoedden dat de bestuurder van de auto een joint in zijn mond had. Toen de politie de bestuurder vervolgens vroeg een identiteitsbewijs te laten zien, stapte hij de auto in en reed ervandoor.

Hierop volgde ‘een korte maar hevige achtervolging’, aldus een woordvoerder van de politie. Uiteindelijk besloot de bestuurder de auto opnieuw aan de kant te zetten en werd hij aangehouden.

De 21-jarige man zit nog vast.