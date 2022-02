Man (21) aangehouden voor beschietingen van woning in Noord

Beeld Joris van Gennip

De eerste beschieting van de woning in de wijk Kadoelen was rond 01.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag 16 januari. Meerdere kogels troffen de gevel van de woning. De bewoner was thuis, maar bleef ongedeerd.

Vier nachten later was het opnieuw raak. De kogel ging door de voorruit, maar ook dit keer raakte niemand gewond. De buurtbewoners en slachtoffers zijn flink geschrokken door de beschietingen, aldus de politie.

De recherche sluit meerdere aanhoudingen niet uit en doet nogmaals een oproep aan getuigen om zich te melden.