Man (21) aangehouden om mogelijke diefstal met geweld

Politieagenten werden rond 13.30 uur in de omgeving van Elpermeer aangesproken door mensen die zeiden belaagd te zijn door twee of drie gemaskerde mannen. Dit zou zijn gebeurd in Amerbos, even verderop.



Een van de gemaskerde mannen kon worden overmeesterd door de slachtoffers en werd later aangewezen aan de politie. Die heeft de 21-jarige Amsterdammer aangehouden.



De overige mannen zijn, ondanks dat meerdere eenheden naar ze hebben gezocht, niet gevonden. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk, ook of er inderdaad sprake was van diefstal. Dit wordt onderzocht.