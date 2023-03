Man (19) aangehouden voor vluchten na dodelijke aanrijding Rembrandtplein

De politie doet onderzoek naar een dodelijke aanrijding tussen een fietser en een scooter op het Rembrandtplein. Beeld ANP

Het ongeluk vond plaats rond 23.20 uur. De verdachte reed met een scooter het slachtoffer op de fiets aan. Hulpdiensten probeerden hem na de aanrijding nog te reanimeren, maar die hulp mocht niet baten. Het ongeluk vond plaats op het fietspad dat de trambaan op het plein kruist. Op dat fietspad is het voor scooterrijders verboden om te rijden.

De verdachte verliet na het ongeluk de plaats van het ongeval en vluchtte te voet weg. De politie zegt hem na ‘adequaat politiewerk’ donderdagochtend in Breda gearresteerd te hebben. Het gaat om een 19-jarige man die in Rotterdam woont. ‘Er wordt nader onderzocht of hij ook de bestuurder van de scooter was ten tijde van het ongeval,’ aldus de politie. Hij wordt verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeval.

De verdachte reed op een donkergroene scooter van Felyx. Het bedrijf ‘betreurt het zeer’ dat een van hun deelscooters betrokken was. Felyx zegt mee te werken met het onderzoek van de politie, al ‘weten we nog niet met zekerheid of de klant in ons systeem ook de berijder was,’ laat medeoprichter Maarten Poot weten in een schriftelijke reactie.

Poot: ‘We willen graag benadrukken dat veiligheid van onze klanten en alle weggebruikers voor ons van het grootste belang is. We hebben daarom een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat onze deelscooters zo veilig mogelijk zijn en dat onze gebruikers zich aan de verkeersregels houden.’

Op het #Rembrandtplein in #Amsterdam is een fietser overleden na een aanrijding met een deelscooter. De scooterrijder ging er na het ongeval vandoor. @POL_Amsterdam doet onderzoek naar het ongeval. Door het ongeval konden de trams tijdelijk niet over het Rembrandtplein rijden. pic.twitter.com/5OJElKjSiv — Kyrlian (@Kyrliandebot) 2 maart 2023

Hulpverlening mocht niet meer baten voor een fietser op het Rembrandtplein. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Wij doen op dit moment onderzoek en komen graag in contact met getuigen. pic.twitter.com/HjovThjGDn — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 2 maart 2023

