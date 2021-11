Man (18) uitgescholden voor ‘kankerhomo’ en mishandeld in Leidsestraat

Beeld ANP XTRA

In de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 september, zo rond 03.50 uur, fietst de 18-jarige man met een vriend door de Leidsestraat in Amsterdam. Op een gegeven moment ziet hij een aantal mannen staan en hoort dat een van deze mannen uit het niets ‘kankerhomo’ naar hem of zijn vriend roept. Het slachtoffer wil er iets van zeggen. Hij stapt daarom van zijn fiets en loopt naar de groep om te vragen waarom iemand zomaar begint te schelden. Zover komt het niet: het slachtoffer wordt vrijwel direct meermaals hard geslagen.

Terwijl het slachtoffer gewond op de grond ligt en omstanders snel te hulp schieten, gaat het groepje mannen ervandoor. Het slachtoffer moet per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd. Daar blijkt dat hij zwaargewond is. Hij loopt bij de mishandeling onder andere een zware hersenschudding, een breuk in zijn gezicht en schade aan zijn gebit op.

Hitlergroet

De mishandeling zelf staat niet op beeld, maar de verdachten zijn wel vastgelegd door een bewakingscamera aan de Leidsestraat. In het AT5-programma Bureau 020 laat de politie woensdag de beelden zien. Opmerkelijk is dat een van de verdachten op een bepaald moment de Hitlergroet brengt. Het vermoeden is dat hij dit doet naar agenten die langs komen fietsen.

De verdachten zijn vier mannen van rond de 20 jaar met een lichte huidskleur. Twee lijken blond haar te hebben, de andere twee hebben donkerder haar.

Nadat de politie de beelden deelde, hebben twee verdachten zich woensdagmiddag gemeld. Hierop heeft de politie de eerder getoonde beelden offline gehaald.