Malik H. ‘stevig’ verdacht van doodslag bij brand op zeilboot

De witte zeilboot waarop de overleden man werd aangetroffen. Beeld Beeld Politie

Dit heeft de rechtbank geoordeeld tijdens de pro-formazitting van donderdagmiddag. “Er is een stevige verdenking van doodslag. U had om hulp moeten roepen. Dit is een ernstig feit,” aldus de rechtbank.

Persoonlijk rapport

De zaak wordt tot 18 februari aangehouden. Over H. moet nog een persoonlijk rapport worden opgesteld.

De witte zeilboot aan de Kloveniersburgwal werd veel gebruikt door daklozen. Het slachtoffer Mouad Seggari uit Marokko, die illegaal in Nederland verbleef, lag er op 1 juli dit jaar te slapen toen er ’s nachts brand uitbrak.

H., die afkomstig is uit Libië en zonder woon- en verblijfplaats is, en ook die nacht op de boot verbleef, zou het slachtoffer geen hulp hebben verleend na het uitbreken van de brand. Hij vluchtte weg en zou opzettelijk het luik van de brandende kajuit op de boot hebben gesloten, terwijl duidelijk was dat het slachtoffer nog binnen was en het brandende vaartuig niet meer kon verlaten. Bovendien zou hij de jas en tas van het slachtoffer hebben gestolen.

Vrachtwagenchauffeur

Slachtoffer Mouad Seggari, die vier jaar geleden naar Nederland was gekomen, werd later dood aangetroffen op de boot. Het slachtoffer was overleden aan koolmonoxidevergiftiging. Seggari was vrachtwagenchauffeur in Marokko en wilde in Nederland zijn geluk beproeven. Hij maakte verschillende keren geld over naar zijn familie.

H. werd begin augustus in Zwitserland aangehouden. Hij stemde in met een verkorte uitlevering aan Nederland en heeft inmiddels veel verklaringen afgelegd.

Nog in leven

In een rapport van de Forensische Opsporing staat dat Seggari nog leefde op het moment dat hij de boot nog kon verlaten, aldus het OM. “H. had hulp moeten inroepen, maar hij heeft dat bewust niet gedaan. Hij wilde niet dat de brand werd ontdekt, ook uit eigenbelang. Met hulp had het leven van Seggari kunnen worden gered. Het openen van het luik verergerde bovendien de brand en het sluiten zorgde voor koolmonoxide. H. heeft Seggari opzettelijk gedood.”

Volgens het OM is er sprake van een geschokte rechtsorde.

H.’s advocaat Jeroen Gunning: “Dit heeft mijn cliënt niet gewild. Er was sprake van paniek. Hij was in shock. Seggari bood hem een slaapplek aan. Hij was daar juist dankbaar voor.”

Vuur stoppen

De brand is, aldus de advocaat, niet door hem veroorzaakt. “Hij deed het luik dicht omdat hij het vuur juist wilde stoppen, zodat het door zuurstof niet erger werd.”

H. was bij de zitting aanwezig en droeg een dik dossier onder zijn arm. Een tolk vertaalde zijn woorden. “Dit was een noodlottig gebeuren, niemand op aarde heeft dit kunnen voorzien. Dit heeft mij een trauma bezorgd. Ik heb geen enkele betrokkenheid bij dit incident. Ik kan u dit stap voor stap uitleggen. De beschuldiging accepteer ik niet.”