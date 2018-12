Malafide woningbemiddelaar Monike H. weer voor de rechter

Colombiaan

Nu zat H. tot haar ongenoegen opnieuw in de verdachtenbank, omdat in april 2016 een Colombiaan in haar flat aan de Jan van Zutphenstraat in Osdorp was gepakt met een kilo cocaïne, een vuurwapen en een vals paspoort (plus een paar duizend euro en vier horloges van ruwweg 6000 euro per stuk).



Dat valse paspoort, op naam van Jose Garcia Lopez, had hij gebruikt om negen maanden lang die flat van Monike H. te huren voor 2000 euro per maand. De burgemeester sloot het appartement voor drie maanden.



Officier van justitie Mieke Grüschke wil acht weken gevangenisstraf voor het witwassen van 20.000 euro aan huur en borg. H. was in een verhoor in 2010 al gewaarschuwd dat ze witwaste; de rechtbank en het hof hebben dat in die vorige strafzaak overduidelijk bevestigd en tóch verhuurde ze wéér aan een crimineel tegen contante betaling en zonder zijn papieren te controleren.



De smoes dat de Colombiaan 'een Mazda 6 had verkocht', had ze niet mogen geloven. Grüschke: "Je kunt niet negen maanden leven van de verkoop van een Mazda 6 als je maandelijks tweeduizend euro huur moet betalen."



Door criminelen 'als facilitator in de zuiverste vorm' anoniem in Amsterdam te laten leven 'omdat alleen de duiten tellen', maakte H. volgens de aanklager weer haar oude fouten. Een taakstraf volstaat voor Grüschke niet meer.