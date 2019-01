Malafide woningbemiddelaar Monike H. krijgt 6 weken cel

Eerder kreeg de woningbemiddelaar al de maximale taakstraf van 240 uur voor het witwassen van de huurpenningen die criminelen haar veelal contant hadden betaald voor zeker twaalf luxe appartementen in de stad. In die huizen waren bij invallen grof geld, wapens en drugs gevonden.



Monike H. duikt al heel lang op in onderzoeken naar zware criminelen, die in haar appartementen wonen.



Kilo cocaïne

In april 2016 trof de recherche weer een Colombiaan in haar flat aan de Jan van Zutphenstraat in Osdorp, met een kilo cocaïne, een vuurwapen en een vals paspoort - plus een paar duizend euro en vier horloges van ruwweg zesduizend euro per stuk.



Dat valse paspoort, op naam van Jose Garcia Lopez, had hij gebruikt om negen maanden lang die flat van Monike H. te huren, voor tweeduizend euro per maand.

De burgemeester sloot het appartement.