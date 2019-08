Malafide valetparking op Schiphol: ‘Ze dumpen je auto in een woonwijk’

Een bord van Schiphol parking roept op tot het parkeren van auto's op het terrein van Schiphol. Beeld Marco Okhuizen

Valetparking beperkte zich ooit tot vijfsterrenhotels en chique restaurants, waar personeel in uniform je Bentley veilig parkeerde. De officiële valetparkingdienst van Schiphol is nog steeds niet voor iedereen: een weekje parkeren kost 365 euro.

Het kan ook voor veel minder, voor nog geen 60 euro. En ook dan kun je in vertrekhal 3 de sleutels afgeven en als een van de happy few naar de vakantie achter de incheckbalie ­lopen. Dat voelt beter dan in het holst van de nacht, op een megaparkeerterrein honderden meters met je koffers door de modder lopen, naar een busje dat je naar de vertrekhal rijdt.

Racen op de handrem

Maar waar blijven die auto’s van de valetservice? Worden ze bewaakt? Wat gebeurt ermee? Songül van Brakel en haar man gaven vorig jaar op een zondagmiddag de sleutel van hun witte Mercedes AMG CLA 45 af aan een jongeman in vertrekhal 3. “Al bij het inchecken kregen we een melding van de auto dat er met 194 kilometer per uur mee werd gereden. We belden de chauffeur, maar die nam niet op.”

Hij racete over de A4, bleek later uit de gps-data. Na die race werd de auto geparkeerd in een woonwijk in Hoofddorp. Niet binnen, niet op een parkeerterrein. “We hadden vertraging. De meldingen begonnen weer. Ook ’s avonds werd er nog met 180 ­kilometer per uur mee gescheurd.” Over een ­bedrijventerrein in Nieuw-Vennep, bleek uit de gps-gegevens.

Van Brakel was in zee gegaan met een van de tientallen valetparkingbedrijfjes die actief zijn op Schiphol – sommige alleen in de ­zomermaanden – en die soms even snel verdwijnen als ze zijn gekomen. De marechaussee kreeg dit jaar al 110 klachten. Vorige week dook een filmpje op waarop is te zien hoe twee chauffeurs met een auto van een klant zo hard mogelijk proberen te rijden terwijl de handrem is aangetrokken. Ze hadden niet door dat de dashcam in de auto alles filmde.

Schipholgemeente Haarlemmermeer zit ­ermee in de maag, want de malafide bedrijfjes met ronkende websites hébben helemaal geen parkeerterreinen. “Ze parkeren bij ons in de woonwijken,” zegt Petra Faber van de gemeente. “En vaak bij bedrijven. Dan zie je daar opeens wekenlang een auto staan op een bedrijfs­terrein, terwijl het eigen personeel er niet kan parkeren. En het gaat verder dan alleen Haarlemmermeer. Je vindt ze ook in Amsterdam Nieuw-West.”

Boetes

Heel veel kan de gemeente er niet tegen doen. “Een parkeerboete uitdelen als er fout geparkeerd is. Maar die boete van 60 euro valt op de mat bij de eigenaar van de auto. Niet bij dat ­valetbedrijfje. We krijgen er klachten over, maar we kunnen die boetes helaas niet kwijtschelden. Verhaal halen bij de betreffende valet­service? Ze nemen de telefoon niet eens op. We kunnen ze ook niet verbieden de naam Schiphol in de bedrijfsnaam te zetten, want dat is een plaatsnaam.”

“Kijk goed in het contract hoe er wordt omgegaan met schades,” adviseert Faber. “Leg een maximaal aantal kilometers vast en leg vast dat de auto bij het valetparkingbedrijf blijft. Maar dan nog: je geeft gewoon je sleutels af aan een onbekende.”

Zandstorm

Wat er tijdens de vakantie in Turkije is gebeurd met hun snelle Mercedes, weten de Van Brakels niet. “Toen we weer op Schiphol kwamen, was de auto heel smerig. Kwam door een zandstorm, zei de jongen die de auto bracht. De benzinetank was halfleeg.”

Nog erger: in de versnellingsbak zat plotseling een rare tik. En bij de dealer werd geconstateerd dat de versnellingsbakolie ververst moest worden, heel ongebruikelijk voor een auto van drie jaar oud. De tik was veroorzaakt door de coureurs van het valet­bedrijf, is de overtuiging van Van Brakel, maar pogingen van een advocaat om de schade (zo’n 400 euro) vergoed te krijgen, liepen op niets uit. “We kregen het aanbod dat de volgende keer de auto gewassen zou worden en dat er een bosje bloemen zou klaarstaan.”