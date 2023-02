Makkelijker woningdelen en sleutelrol voor ouderen: gemeente Amsterdam komt met maatregelen tegen woningnood

De gemeente komt met maatregelen die de woningnood moeten verminderen. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

Om de woningnood aan te pakken wordt vaak gekeken naar nieuwbouw, maar juist bij bestaande woningen liggen volgens wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) kansen. In haar maandag gepresenteerde Aanpak Volkshuisvesting wijst ze erop dat veel gezinnen in te kleine woningen wonen, terwijl oudere Amsterdammers vaak aangeven hun woning te groot te vinden. De gemeente wil daarom, vooral in de sociale huursector, verder ingrijpen in wie waar mag wonen.

Amsterdam heeft circa 921.000 inwoners, maar dat aantal stijgt snel naar meer dan een miljoen. Het aantal Amsterdammers boven de 65 jaar neemt tot 2040 toe van 116.000 naar 175.000. Tegelijkertijd trekken gezinnen de stad uit. Veel plannen richten zich daarom op ouderen en gezinnen met lage en middeninkomens.

Door onder meer jaarlijks 100 betaalbare seniorenwoningen te bouwen in wijken waar veel ouderen wonen hoopt Pels hen te verleiden te verhuizen naar een kleinere, passende woning. Er komt ook een service die de verhuizing voor hen regelt. Het moet de doorstroming op gang brengen. Pels: “In de huizen die ze achterlaten kunnen gezinnen komen en die laten weer een starterswoning achter.”

Woningdelen makkelijker

Pels werkt ook aan een plan om op korte termijn verhuurders in het middensegment (tussen de 808 en 1175 euro huur) te verplichten bij de gemeente een vergunning aan te vragen. Daarin wil Pels opnemen dat ze alleen mogen verhuren aan mensen die een sociale huurwoning achterlaten.

Daarnaast wil ze onderzoeken of op termijn bij nieuwe huurcontracten van grote betaalbare gezinswoningen (vier kamers of meer) een clausule kan worden opgenomen dat mensen moeten verhuizen als de kinderen het huis uit zijn.

Vanaf volgend jaar wordt het weer mogelijk met meerdere mensen één huurcontract te delen, waarmee woningdelen makkelijker wordt. Dat is een breuk met eerder beleid: in 2020 werd juist verplicht dat elke huurder een individueel huurcontract heeft. Volgens toenmalig wethouder Laurens Ivens zou dit de positie van huurders ten opzichte van huisjesmelkers verbeteren.

Pels draait dit terug, aangemoedigd door de landelijk aangekondigde Wet Goed Verhuurderschap. Die moet ervoor zorgen dat de rechten van huurders beter beschermd zijn. Maar volgens Pels is de woningnood ‘dusdanig ernstig’ dat op alle mogelijk manieren gefaciliteerd moet worden dat mensen iemand in huis nemen.

Geen stok om mee te slaan

Veel gemeentelijke wensen zijn zeer afhankelijk van landelijke regelgeving, corporaties en particuliere verhuurders. Neem Pels’ wens om de verkoop van sociale huurwoningen ‘zo veel mogelijk te stoppen’. De gemeente kan dit niet afdwingen en moet dit in de nog te maken afspraken met corporaties vastleggen. De inzet is dat verkoop alleen mag als ‘de buurt aantoonbaar verbeterd wordt’ én na toestemming van de gemeente.

Hoe diep de wooncrisis is blijkt uit cijfers van 2021. In Amsterdam krijgen onder meer zorgpersoneel, politie, docenten, statushouders en mensen met medische urgentie voorrang. Pels ziet het als een ‘opdracht om voor de kwetsbaarste Amsterdammers een woning te regelen’. Alleen gingen er van de 7000 sociale huurwoningen die in 2021 vrijkwamen in Amsterdam slechts 23 naar woningzoekenden die niet onder een voorrangsregeling vallen. Pels zegt dat geen voorrangsregelingen meer moeten worden toegevoegd en dat de huidige regelingen worden geëvalueerd.

De plannen gaan nu de inspraakperiode in, waarna de gemeenteraad deze zomer moet instemmen.