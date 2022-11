Makkelijk en zonder veel risico: hoe online fraudeurs uit Amsterdam-Zuidoost miljoenen binnenharken met ‘F-game’

Digitale fraude is een snel groeiend probleem. Veel daders zitten in een criminele subcultuur die nauwe banden heeft met de zware georganiseerde misdaad. Verslag uit een wereld van ‘lebbers’, ‘zwaaiers’, ‘bonkers’ en ‘creamers’.

‘We klemmen die cc (creditcard, red.) dan gaan we shoppen!’ De Amsterdamse rapper Young Ellens laat in zijn laatste studiosessie op hiphopplatform 101Barz van BNNVara geen misverstand bestaan over wat zijn omgeving bezighoudt. Gekleed in een Louis Vuittonjas, met een Pradabril op zijn hoofd en twee dikke gouden kettingen met diamanten om zijn nek, rapt de twintiger over zaken als ‘creamen’ en ‘lebben’.

Geregeld verwijst hij naar ‘419’, het wetsartikel in het Nigeriaanse wetboek van strafrecht dat oplichting verbiedt – de Nigerianen waren vanaf de opkomst van internet als eersten wereldwijd groot in het online oplichten, waarover later meer.

Op enig moment klinkt een Duitse stem van de Sparkasse. ‘Wir kommen Ihre Karte abholen’. Lachend rapt Young Ellens verder. ‘Jongens kijken via AnyDesk’.

Inzicht in een criminele wereld

Voor buitenstaanders is er misschien geen touw aan vast te knopen, maar de goede verstaander krijgt via de rap inzicht in een criminele wereld. ‘Alleen maar F-talk,’ plaatst een reageerder onder het YouTubefilmpje. Daarmee verwijst hij naar de eerste letter van het onderwerp van de teksten: fraude.

F-game, zoals fraude op straat heet, is bepaald niet nieuw, maar wel een snel groeiend probleem. “We zien stijgende cijfers,” erkent Marco Doeland van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Hij wijst erop dat er in 2021 volgens de registratie van de banken voor 47,6 miljoen euro is gefraudeerd. In het eerste half jaar van 2022 stond de teller al op 35 miljoen. “Als je dat doortrekt, heb je het bijna over een verdubbeling.”

De online fraude is een landelijk probleem, maar maakt school in straatculturen zoals in Amsterdam-Zuidoost.

Klanten nu doelwit

Er is nog een trend. Waar vroeger de bank het doelwit van de fraudeurs was, zijn dat in toenemende mate de klanten. Wat blijft, is dat veel daders zichzelf voorhouden een ‘victimless crime’ te plegen: de verzekering lost het vast wel op, dus ze maken zichzelf wijs niet écht slachtoffers te maken.

Het grootste deel van alle fraude betreft bankhelpdeskoplichting. Daarbij doet een fraudeur zich voor als medewerker van een bank die een klant opbelt met een babbeltruc, die erop gericht is stress te veroorzaken. Vervolgens wordt het slachtoffer in een positie gemanoeuvreerd waarin hij of zij de inloggegevens van een bank of computer geeft. Daarna neemt de fraudeur, via computerprogramma’s als AnyDesk en Remote Desktop Manager, de computer van het slachtoffer over en wordt de bankrekening geplunderd.

De afgelopen weken keek Het Parool naar de wereld van F-game. Het beeld dat naar voren komt, is dat van een criminele subcultuur waarin makkelijk en betrekkelijk risicoloos snel veel geld te halen valt. De professionaliteit springt ook in het oog. Zo kwamen verhalen voorbij van scripts van succesvolle babbeltrucs die voor veel geld worden doorverkocht, bijvoorbeeld via de versleutelde berichtenservice Telegram. Daarnaast circuleren lijsten met namen van potentiële slachtoffers.

Geldezels

In een soort criminele callcentertjes zitten kleine groepjes ‘lebbers’ (bellers) deze leads met ontraceerbare telefoons na te bellen om vervolgens het script af te draaien. Wanneer iemand hapt, wordt het geld afhandig gemaakt en door ‘bonkers’ op bankrekeningen gestort van zogenaamde ‘zwaaiers’ en ‘nippers’. Dit zijn de ‘geldezels’ die spullen moeten kopen in winkels of geld moeten pinnen. Regelmatig zijn dat scholieren, verslaafden of mensen die in een zorginstelling wonen. Zij dragen dat vervolgens af aan de ‘creamers’ die bovenin de piramide zitten.

Het komt volgens een ingewijde uit de opsporing ook wel voor dat geldezels zelf gevangen zitten in afpersing, soms van leeftijdgenoten. Doen ze niet wat ze wordt gevraagd, dan hebben ze zelf een probleem, bijvoorbeeld vanwege een al dan niet gefingeerde ‘schuld’. Het is voor zo’n geldezel dan kiezen tussen twee kwaden: anderen slachtofferen en ondertussen het risico lopen betrapt te worden, of zelf betalen.

Braaf en timide

In Amsterdam-Zuidoost vertellen twee twintigers, van Ghanese en Surinaamse origine, hoe zij de ‘F-game’ weliswaar al van jongs af kenden, maar die de laatste jaren een vlucht zagen nemen. Ze willen om voor de hand liggende redenen niet met hun namen in de krant.

De man met Ghanese wortels: “Tot een jaar of tien geleden hadden de Nigerianen op het gebied van oplichting in de Bijlmer en omgeving zo’n beetje het alleenrecht. De Ghanese gemeenschap was over het algemeen nogal braaf en timide, wat ook met de cultuur van onze ouders te maken heeft. Inmiddels spelen ook jonge Ghanezen, Antillianen en Surinamers volop rollen, gewoon omdat die zagen hoe makkelijk het is en brutaler zijn geworden.”

Zijn vriend van Surinaamse origine: “Kijk, straatjongens uit allerlei groepen waren altijd al volop bezig met hosselen met drugs of met straatcriminaliteit, maar op een gegeven moment zag iedereen dat die oplichting veel makkelijker was, en dat je minder snel werd gepakt – laat staan veroordeeld.”

Al in 2004 hield de politie in Amsterdam-Zuidoost onder codenaam Spirit 7 een grote actie waarin 80 agenten in enkele dagen in 23 woningen 52 Nigeriaanse verdachten aanhielden voor oplichting via e-mail. Beeld Evert Elzinga/ANP

Zogenaamd puissant rijke overledenen

Van de Nigerianen is de zogeheten 419-fraude al decennia berucht, waarnaar ook Young Ellens in zijn eerder aangehaalde track verwees. Al in 2004 hield de politie in Amsterdam-Zuidoost onder codenaam Spirit 7 een grote actie waarin 80 agenten in enkele dagen in 23 woningen 52 Nigeriaanse verdachten aanhielden voor oplichting via e-mail die toen (al) in zwang was, en waaraan slachtoffers miljoenen hadden verloren.

De later goeddeels veroordeelde verdachten stuurden vanuit vergelijkbare callcentertjes spammails naar soms honderdduizenden mailadressen, waarin ze de ontvangers met smoezen probeerden te verleiden geld over te maken om ‘te investeren’ of om enorme erfenissen van zogenaamd puissant rijke overledenen ‘los te maken’, met de belofte dat ze uiteindelijk een fortuin zouden ontvangen.

Hoewel de aloude methode nog steeds wordt toegepast, opereren de hedendaagse F-gamers veelzijdiger en gewiekster, ook via creditcardfraude of ‘phishing’: het via e-mails naar een valse website lokken van slachtoffers, waarna hun gegevens of geld wordt gestolen. Sommige groepen hebben uitgevonden dat het kinderlijk eenvoudig is zelf nepgeld te printen met bestanddelen die deels in reguliere groothandels zijn te krijgen en deels zijn te bestellen uit bijvoorbeeld China.

Risico’s voor geldezels

Uiteraard lopen geldezels vele malen meer risico gepakt te worden dan degenen boven hen in de hiërarchie. Dat geldt zowel voor de puur digitale fraude, als voor varianten waarin slachtoffers aan huis worden benaderd door oplichters.

Een Amsterdamse van begin twintig die recent is gearresteerd, had zich waarschijnlijk nogal naïef laten inzetten door criminele vrienden, die in de mooie, keurig ogende vrouw het juiste type zagen om op hoogbejaarden af te sturen. Met succes: zij kwam zo betrouwbaar over dat de slachtoffers in haar smoes trapten dat zij voor een bank werkte. Ze gaven probleemloos hun pas én pincode omdat de ‘bankmedewerkster’ had gesuggereerd dat ze slachtoffer van fraude waren.

Tot overmaat van ramp gaven ze sieraden mee omdat de vrouw zei dat ze die zou laten taxeren zodat die tegen gunstige voorwaarden door haar bank konden worden verzekerd – wat ‘hoognodig’ was. Overbodig op te merken: de slachtoffers waren hun geld en sieraden kwijt.

De jonge vrouw die aan hun deur was gekomen werd betrekkelijk eenvoudig getraceerd, maar níet degenen die haar hadden aangestuurd. Zo gaat het vaak.

Bestrijden moeilijk

Het fenomeen bestrijden is moeilijk, erkent ook Marco Doeland van de NVB. “We hadden de afgelopen jaren een campagne waarin we zeiden: ‘Als er een boef belt, moet je ophangen’. Maar de slachtoffers die we spraken, zeiden: ‘Ik had een keurige dame aan de telefoon. Het was geen boef.” Inmiddels hebben banken tijdsvertragingen op het verhogen van limieten gezet. Ook is een onlangs de campagne ‘zo werkt fraude’ gestart waarin uitgelegd wordt hoe fraudeurs te werk gaan.

Mede doordat ook andere vormen van digitale criminaliteit aandacht vragen én doordat de fraude weinig fysiek geweld met zich meebrengt, zoals schietpartijen of liquidaties, krijgt het fenomeen weinig prioriteit in de opsporing. Dat helpt niet.

Wat volgens Doeland eigenlijk zou helpen is het stoppen met verkopen van prepaidkaarten. “Daarmee kunnen criminelen ontraceerbaar bellen. Dat bemoeilijkt de opsporing.”

Online populariteit

Criminoloog Robby Roks van de Erasmus Universiteit in Rotterdam werkte in 2020 mee aan een verkennend onderzoek naar F-game. “We zagen op sociale media dat jongeren zich in toenemende mate bezig leken te houden met fraude. Daarbij zagen we ook dat bekende en minder bekende rappers ernaar verwijzen. Ze vroegen bijvoorbeeld om mensen die hun bankpas beschikbaar wilden stellen.”

Dat roept de vraag op of online populariteit misbruikt wordt door mensen met slechte bedoelingen. “Als je bereik groter is op sociale media heb je een grotere kans van slagen,” aldus Roks.

Die laagdrempeligheid is niet het enige dat zorgen baart. Hoewel hard bewijs ontbreekt, gaan op straat en binnen opsporingsdiensten verhalen dat criminelen het geld dat ze met F-game vergaren, in de cocaïnehandel investeren. En daarmee is F-game een opmaat naar serieuze georganiseerde misdaad.

Daarnaast zijn diegenen die hun geld verdiend hebben met F-game niet zelden een prooi voor zware criminelen die geweld niet schuwen. Zo werd in oktober 2020 in Weesp de verkeerde persoon ontvoerd door daders die van plan waren om ‘een Eritreeër’ te ontvoeren die zich bezighield met F-game.