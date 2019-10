Makelaar die expats oplichtte: ‘Ik heb veel spijt’

Beeld Gijs Kast

“Ik was wanhopig en moest voor mijn kind zorgen,” zei M. geëmotioneerd tegen de rechters. “Ik ben negen jaar gokverslaafd geweest. Door nare privéomstandigheden zocht ik een uitweg. Die vond ik in gokken.” M. gebruikte het geld dat hij zijn slachtoffers afhandig maakte niet alleen om zijn gokverslaving te bekostigen, maar ook om schulden af te lossen. Sporadisch betaalde hij een gedupeerde terug, maar dat deed hij met het geld van weer een nieuw slachtoffer. In totaal zou het gaan om een bedrag van rond de 100.000 euro.

M. wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor oplichting van zeker 42 mensen in 2018 en 2019. Vooral expats en internationale studenten werden slachtoffer van zijn praktijken. Ze betaalden M. duizenden euro’s aan voorschotten en borgsommen voor huurwoningen die helemaal niet te huur waren.

‘Veel spijt’

Slachtoffers die vorig jaar hun verhaal deden tegenover Het Parool schetsten een beeld van de werkwijze van M. Hij deed zich voor als sympathieke makelaar, die veel begrip toonde voor de wanhopige situatie waarin sommigen van hen zich bevonden. Er was weinig argwaan, omdat M. onder zijn eigen naam stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een kopie van zijn eigen identiteitsbewijs stuurde.

M. werd vorig jaar november voor het eerst opgepakt op verdenking van oplichting nadat zeker dertien gedupeerden aangifte hadden gedaan. Hij mocht het proces in vrijheid afwachten, maar ging toen opnieuw in de fout. In juni werd hij weer aangehouden, sindsdien zit hij vast. M. zegt dat hij zich slecht voelde over wat hij deed, maar dat hij zo wanhopig was dat hij geen andere uitweg zag. “Ik heb veel spijt van wat ik heb gedaan. Ik wil alle slachtoffers terugbetalen.”

Zijn advocaat vroeg de rechtbank de voorlopige hechtenis te schorsen, zodat M. zich kan laten behandelen voor zijn gokverslaving. De rechtbank wees dat verzoek af, omdat het gevaar op herhaling te groot zou zijn.

De inhoudelijke behandeling staat gepland op 8 januari om 13.30 uur.