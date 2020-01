Makelaar die expats oplichtte gaat 18 maanden de cel in

Beeld Gijs Kast

Ook mag hij de komende vijf jaar niet werken als makelaar of bemiddelaar van woonruimten en moet hij zijn slachtoffers een schadevergoeding betalen. Eerder eiste het Openbaar Ministerie veertig maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

Meer dan veertig gedupeerden deden aangifte tegen M., die zich als sympathieke makelaar voordeed. De slachtoffers, waaronder veel expats, vertrouwden hem omdat hij onder zijn eigen naam stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een kopie stuurde van zijn identiteitsbewijs.

M. zocht in 2018 en 2019 via Facebook contact met de slachtoffers en liet hen foto's van woningen zien. Hij gaf de woningzoekenden een rondleiding door de woningen van onder meer zijn zus en ex-partner, als zij niet aanwezig waren. Vervolgens vroeg hij de slachtoffers makelaarskosten en voorschotten van duizenden euro’s voor de huur en de borg te betalen. Maar de woningen die hij liet zien, kregen ze nooit tot hun beschikking.

‘Geraffineerd’

De rechter noemt zijn handelswijze ‘doelbewust en geraffineerd’. Ook heeft M. misbruik gemaakt van de omstandigheden van de slachtoffers, zo oordeelt de rechter. Veel expats en buitenlandse studenten zijn niet bekend met de Nederlandse regelgeving en staan onder grote druk om een woning te zoeken.

M., die zijn gokverslaving als boosdoener voor de oplichtingspraktijken noemde, is volledig toerekeningsvatbaar volgens psychologisch onderzoek. De man heeft bovendien geen hulp gevraagd voor zijn gokverslaving, terwijl hij daar wel de mogelijkheid voor had. Een deel van zijn gevangenisstraf is voorwaardelijk als hij zich aan de gestelde voorwaarden houdt. Zo moet hij meewerken aan de voorwaarden van de reclassering, zoals het beroepsverbod.