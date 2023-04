Makelaar Bart ter Haar: ‘Ik vind het óók niet kunnen dat onderwijzers de stad niet kunnen betalen’

Bart ter Haar: 'Het is vraag en aanbod: er is te veel vraag en te weinig aanbod, dus de prijs gaat omhoog. Daar kunnen wij niets aan veranderen.' Beeld Erik Smits

Bart ter Haar wijst naar de overkant van de Jacob Obrechtstraat, in het stuk tussen de De Lairessestraat en de Willemsparkweg. Daar zat in 2001 het eerste kantoor dat hij opende. In 2005 verhuisde Ter Haar Makelaars naar het huidige pand, waar destijds een melkboer zat. In de etalage hangen foto’s van woningen die door Ter Haar te koop worden aangeboden: in de Pieter de Hoochstraat voor 5,5 miljoen euro, of een vierkamerappartement op de Keizersgracht, op vier hoog, voor 1,2 miljoen. Ter Haar benadrukt dat ze ook buiten het Centrum en Oud-Zuid huizen verkopen, maar kan er even niet zo snel een noemen onder de miljoen euro.

Hij vertelt over hoe Amsterdam is veranderd sinds hij hier kwam wonen, dertig jaar geleden. “De stad was nog leefbaar, je kon met je auto door de Leidsestraat rijden. Het was warmer, hechter, iedereen praatte met elkaar. Hier woonden meer Amsterdammers en minder expats.”

Zie je zelf de symboliek van een duur makelaarskantoor in een pand waar vroeger een melkboer zat?

“Het is heel jammer, dat vind ik zelf ook, maar het groenteboertje en het kaasboertje kunnen hier de huurprijzen niet meer betalen. Dat is niet mijn schuld. Wij draaien mee in de marktwerking, die prijzen zijn niet aan ons.”

Bart ter Haar groeide op in Hilversum, zijn grootvader was de bekende kinderboekenschrijver Jaap ter Haar. “Hij schreef ook geschiedenisboeken en kon het erg goed uitleggen. Op school was geschiedenis een van mijn beste vakken. Mijn oom en tante, een tweeling, stonden model voor de kinderboekenserie die mijn grootvader schreef over Saskia en Jeroen.”

Je opa was geen ondernemer.

“Nee, maar mijn vader wel. Die had een bedrijf in relatiegeschenken. Alles wat je kon bedrukken: paraplu’s, aanstekers, noem maar op. Hij leverde aan bedrijven als Camel en Marlboro. Vanuit een fabriek in Taiwan kwamen die relatiegeschenken naar de haven van Rotterdam.”

Waarom verhuisde je naar Amsterdam?

“Ik probeerde te studeren. Rechten. Dat ging niet goed. Ik haalde niet eens mijn boeken op, ging niet naar de faculteit. Van mijn achttiende tot mijn twintigste heb ik alleen maar feest gevierd. En gewerkt, ik heb altijd gewerkt. De studiefinanciering was toen nog 600 of 700 gulden, ik kon er prima van leven. Met zes kerels woonde ik in een studentenhuis op de Kloveniersburgwal.”

“Mijn ouders zijn overleden, maar ik heb er wel spijt van dat ik toen niet beter heb gestudeerd. Het deed ze veel verdriet. Op mijn 20ste zei mijn vader: en nu gaat de geldkraan dicht, begin maar met werken. Ik vroeg wat ik dan moest doen. Hij noemde twee plekken waar je geld kon verdienen: de beurs of het vastgoed.”

“Eerst heb ik zes maanden als broker voor ING op het Beursplein gestaan. Op die beursvloer was het schreeuwen en veel vechtpartijen, geen leuke sfeer. Het geldwolvengehalte was hoog: ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken.”

En toen?

“Ik kwam terecht bij Hoen Makelaars. Jan Wieger van der Linden, een van de directeuren, deed iets heel moois: hij leerde me het vak. Ik begon onderaan, met dossiers sorteren en in de backoffice de telefoon opnemen. Uiteindelijk mocht ik met de makelaars mee naar buiten.”

“Het werk is totaal veranderd. Mobiele telefoons waren er nog niet, internet ook niet. Iedere ochtend gingen we om 7 uur naar het Centraal Station. Daar konden we al de post krijgen die anders pas later op de dag bij Hoen zou worden bezorgd. In de post konden we zien welke huizen er die dag te koop kwamen. Om 8 uur ’s ochtends belden we de verkopers, zodat we de eerste waren. In die tijd bestond er nog een regel dat je met latere biedingen altijd terug moest naar de eerste die zich meldde, zodat die een nieuw bod kon doen.”

“In Fiatjes 500 raceten we door de stad, het was een mooie tijd. Die Fiatjes parkeerden we tussen twee Amsterdammertjes. Nu heb ik hier voor het kantoor twee Smartjes staan, het heeft geen zin om met een grote auto door de stad proberen te rijden. Later kwamen de mobiele telefoons, dat waren nog enorme apparaten. Op mijn 23ste was ik een van de eersten die met zo’n ding door de stad reed. Aan het einde heb ik bij Hoen nog even op fiftyfifty-basis gewerkt en toen ben ik voor mezelf begonnen.”

Hoe is het werk nog meer veranderd?

“Door internet is alles sneller geworden. En opener en internationaler. Vroeger ging je samen makelen: jij bent makelaar en hebt een huis in de verkoop, ik heb een klant die wil kopen, we gaan het met z’n tweeën regelen. De klanten waren meestal Nederlands. Nu kan de hele wereld meekijken op Funda.”

Wie zijn jullie klanten?

“Voor de helft expats en de helft Nederlanders. Een paar jaar geleden veel Amerikanen, nu meer Russen, die de oorlog ontvluchten.”

In welke delen van de stad werken jullie?

“We pakken alles. Twintig jaar geleden maakte het nog uit in welk deel van Amsterdam je woonde. West werd gezien als minder goed dan Oud-Zuid. Nu zijn mensen al blij dat ze binnen de ring kunnen wonen, maakt niet uit waar. Alle delen van de stad zijn interessant geworden. Ook Slotervaart gaat veranderen. Voor expats is het niet belangrijk waar ze wonen, als het maar in Amsterdam is. Voorheen hoefde ik niet in de Baarsjes te komen.”

Waarom niet?

“Misschien was het wel gevaarlijk. Groepen die op straat stonden. In delen van Oost hoefde je ook niet te komen. Nu zien die buurten er prachtig uit. De veranderingen in de stad hebben ook voordelen.”

Waar woon je zelf?

“Hier in de buurt, vlak bij mijn kantoor. Dicht bij het werk en het sociale, de scholen van de kinderen ook.”

Wat is de invloed van makelaars op de ontwikkeling van Amsterdam?

“Die is er niet. Het is vraag en aanbod: er is te veel vraag en te weinig aanbod, dus de prijs gaat omhoog. Daar kunnen wij niets aan veranderen. Ik vind het óók jammer dat de stad verandert. Ik vind het óók niet kunnen dat vuilnismannen, zorgmedewerkers en onderwijzers de stad niet meer kunnen betalen.”

“We moeten niet een soort Euro Disney worden, waar alleen plaats is voor expats. De laatste jaren heb ik veel klanten gehad die hun huis in het centrum verkochten omdat ze niet tussen de toeristen wilden wonen. Die kwamen naar Zuid of gingen de stad uit.”

“Het is aan de gemeente om meer huurwoningen te bouwen, wij kunnen daar niet voor zorgen. Door allerlei nieuwe regels en de plannen van Hugo de Jonge, die heel heftig zijn voor makelaars, wordt het voor ons niet makkelijker.”

Het beeld dat bestaat over makelaars klopt niet?

“Ik weet dat we altijd een verkeerd imago hebben gehad: snelle jongens op scooters met een pak aan. Dat is niet zo. We rijden niet meer op scooters, maar op elektrische fietsen. En het is echt hard werken nu. We moeten aan zoveel voldoen, met allerlei controleplichten.”

Denken makelaars alleen aan geld?

“Nee, totaal niet. Je kunt maanden bezig zijn met een klant. Het is de grootste uitgave van hun leven, hopelijk zullen ze jarenlang in dat huis wonen – het is ontzettend belangrijk dat je zorgvuldig te werk gaat.”

Eigenlijk zijn jullie een soort sociaal werkers?

“Je moet goed luisteren naar wat de klant wil en een goed netwerk hebben om ze te kunnen bedienen. Binnen een straatje kunnen twee woningen heel verschillend zijn.”

Na een korte stilte: “Door corona waren er veel scheidingen. Al die mensen moesten van één groter huis naar twee kleinere woningen. Voor de markt was al die beweging goed, maar het had geen vrolijke aanleiding. In 2019 ben ik zelf ook gescheiden. Tijdens corona was het lastig om een nieuwe partner te vinden. Alles was dicht.”

Is het al gelukt?

“Nee, nog steeds niet. Ik heb wel een paar relaties gehad.”

CV

Bart ter Haar (Laren, 1973) is directeur van Ter Haar Makelaars in de Jacob Obrechtstraat.

De stad van... Bart ter Haar Echt Amsterdams

“Op de fiets zitten en de hele dag lullen met iedereen die ik tegenkom. Het is helaas een elektrische fiets, ja. De afstanden zijn anders te groot.” Accent

“Totaal kakkerig georiënteerd, maar ik ben geen kakker. Daarvoor heb ik te veel meegemaakt.” Havermelk

“Al die vrouwtjes hier in de buurt drinken dat, daarom zitten al die koffietenten er.” Huur of koop

“Ik zal altijd koop zeggen. Zelf ben ik heel blij dat ik jong heb kunnen kopen, ik geloof dat ik 27 was. Met de overwaarde kon ik steeds door naar het volgende huis.” Import

“Ik voel me een Amsterdammer, ik woon hier al zo lang. Het is wel jammer dat de echte Amsterdammers weg moeten.”

Amsterdammers klagen graag over de snel veranderende stad, maar willen hier toch blijven wonen. Hoe werkt dat, vraagt schrijver Robert Vuijsje (Alleen maar nette mensen, Salomons oordeel) zich af in een wekelijkse interviewserie met bekende en minder bekende Amsterdammers. Lees hier alle afleveringen terug.